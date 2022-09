Unbekannter will am Hauptbahnhof Fanschal rauben

1 Ein Unbekannter hatte es auf einen Kickers-Schal eines 42-Jährigen abgesehen (Symbolfoto.) Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/Herbert Rudel

Ein Unbekannter hat es nach dem Heimspiel der Stuttgarter Kickers am Hauptbahnhof auf den Fanschal eines 42-Jährigen abgesehen. Doch er hat nicht mit der Gegenwehr seines Opfers gerechnet.















Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend versucht, einem 42-Jährigen dessen Fanschal der Stuttgarter Kickers zu rauben. Das berichtet die Polizei.

Der 42-Jährige wollte nach dem Heimspiel der Kickers gegen Neckarsulm gegen 19.10 Uhr am Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Backnang einsteigen. Unvermittelt versuchte ein Mann von hinten, ihm den Fanschal zu entreißen. Das gelang ihm aufgrund der Gegenwehr des 42-Jährigen jedoch nicht, weshalb der Unbekannte flüchtete. Das Opfer erlitt eine leichte Prellung am Handgelenk.

Von dem unbekannten Mann liegt eine Beschreibung vor. Er soll etwa 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Der mutmaßliche Täter habe eine etwas kräftigere Statur und dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.