Nach Großeinsatz am Marienplatz in Stuttgart: Ätzende Flüssigkeit an weiteren Orten entdeckt – Zeugen gesucht

Nach Großeinsatz am Marienplatz in Stuttgart

1 Auch an der S-Bahn Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart-West wurden Beschädigungen entdeckt. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Am Freitag gab es am Marienplatz wegen einer ätzenden Flüssigkeit im Bereich der U-Bahn einen Großeinsatz der Polizei. Nun wurden gleichartige Beschädigungen an weiteren Orten entdeckt.











Link kopiert

Am Freitagmittag gab es einen Großeinsatz der Polizei am Marienplatz in Stuttgart-Süd. Hintergrund war eine ätzende Flüssigkeit im Bereich der U-Bahn. Das scheint jedoch nicht der einzige Ort gewesen zu sein. Ein Überblick.

Einsatz am Marienplatz

Am Freitag wurden von einem Passanten Beschädigungen durch Graffiti im Bereich der U-Haltestelle Marienplatz gemeldet. Wie sich herausstellte, waren die Schmierereien mutmaßlich mit einer säurehaltigen Flüssigkeit auf die Metallflächen an den Wänden sowie der Rolltreppenverkleidung aufgebracht worden.

Die Schadenshöhe durch diese Verätzungen konnte bislang noch nicht beziffert werden. Da zunächst unklar war, ob Gesundheitsgefahren für die Öffentlichkeit bestehen, wurde die Stadtbahnhaltestelle für rund zwei Stunden gesperrt und von den durchfahrenden Stadtbahnen nicht bedient. Messungen der Feuerwehr ergaben jedoch keinerlei Risiken für Passanten oder Anwohner.

Weitere Orte mit gleichartigen Beschädigungen

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürften die Beschädigungen bereits vor einigen Tagen verursacht worden sein. Am Samstagvormittag wurden gleichartige Schäden an den Abgängen zu den S-Bahn-Haltestellen Schwabstraße und Feuersee festgestellt. Ermittlungen hierzu nahm die Bundespolizei auf. Auch an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz wurden Beschädigungen festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.