Lidl will neue Filiale in Wendlingen bauen

1 Lidl will in Wendlingen eine neue Filiale bauen. Foto: dpa/Matthias Balk

Nachdem die Lidl-Filiale in Wendlingen einem Großbrand zum Opfer gefallen ist, möchte die Supermarktkette auf dem gleichen Grundstück eine neue Filiale errichten.

Wendlingen - Nachdem seine bisherige Dependance einem Großbrand zum Opfer gefallen ist, möchte der Discounter Lidl die Nahversorgung in Wendlingen schnellstmöglich wieder sicherstellen. Daher plant das Unternehmen, eine neue Filiale auf dem bestehenden Grundstück zu errichten. Man befinde sich bereits in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt und dem Vermieter, teilt das Unternehmen mit.

„Unsere ehemalige Filiale war essenziell für die Versorgung in Wendlingen. Daher erreichen uns viele Fragen von Anwohnern, wie es künftig weitergehen wird“, erklärt Thomas Ertl, der Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Stuttgart. „Wir möchten, dass die Bürger wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Wir werden in Wendlingen an unserem ehemaligen Standort neu bauen. Dazu arbeiten wir bereits intensiv an den Planungen für die neue Filiale und werden die Bürger informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.“

Gleichzeitig bemühe sich Lidl auch um eine Interimslösung, bis der Neubau fertiggestellt sei. Gemeinsam mit der Stadt prüfe das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen.