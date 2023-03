7 Ein Bild der Zerstörung: das Haus in der Köllestraße nach der Gas-Explosion. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Vier Personen haben im Wohnhaus an der Köllestraße die Explosion überlebt. Wie geht es der Stuttgarter Familie?















Link kopiert

In der Nacht zum Montag ist ein Wohnhaus in der Köllestraße im Stuttgarter Westen in sich zusammengestürzt. Noch laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, in den vergangenen Tagen hat sich jedoch herauskristallisiert, dass eine Gasexplosion die Ursache für das Unglück war. Groß sind auch die Schäden an angrenzenden Leitungen. Die Detonation, die sich gegen 3 Uhr ereignete, war so immens, dass auch an Nachbarhäusern die Scheiben einflogen.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Explosion in Stuttgart Foto von oben zeigt Ausmaß der Zerstörung In der Nacht zum Montag kommt es im Stuttgarter Westen zu einer heftigen Explosion – eine Person stirbt dabei. Ein Bild von der Feuerwehrleiter aus zeigt nun das Ausmaß der Zerstörung.

Wie durch ein Wunder konnte sich eine vierköpfige Familie, die in den unteren Stockwerken des eingestürzten Gebäudes lebte, aus den Trümmern retten. Die 55 und 56 Jahre alte Eltern und ihre elf und 13 Jahre alten Kinder hatten Glück und wurden nur leicht verletzt. „Am Dienstag haben sie das Krankenhaus verlassen“, gibt Polizeisprecherin Ilona Bonn Entwarnung. „Sie sind bei Verwandten untergekommen.“

Identität der Toten bestätigt

Unterdessen haben kriminaltechnische Untersuchungen und eine Obduktion die Identität der Toten zweifelsfrei bestätigt. Wie erwartet handelt es sich um die vermisste 85-Jährige, die mit ihrer Familie unter einem Dach lebte. Die Frau, die im Obergeschoss des eingestürzten Gebäudes gewohnt hat, wurde erst 16 Stunden nach der Explosion unter den Trümmern des Hauses gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.