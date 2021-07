Nach Fund zweier Leichen in Ulm

Nach dem tragischen Fund der Leichen einer 34-Jährigen und ihrer fünf Jahre alten Tochter richten sich die Ermittlungen nun gegen den Familienvater. Dieser konnte wegen seiner Verletzungen bisher nicht befragt werden.

Ulm - Wie bereits berichtet, haben Rettungskräfte am Mittwochmorgen in einem Haus am Rand der Ulmer Innenstadt eine 34-Jährige und ihre fünf Jahre alte Tochter tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Behörden richten sich nun gegen den 38-jährigen Familienvater.

Der 38-Jährige lag mit lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in der Wohnung. Er befindet sich seither in einer Klinik, sein Zustand sei nach wie vor lebensbedrohlich, so die Erkenntnisse der Ermittler. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen sofort die Ermittlungen auf, um die Umstände zu klären.

Spezialisten der Polizei sicherten in der Wohnung die Spuren. Die Obduktion der beiden Getöteten ergab, dass Mutter und Kind an den Folgen eines Messereinsatzes starben. Das mutmaßliche Tatmesser fand die Spurensicherung in der Wohnung.

Ehefrau verständigte noch den Rettungsdienst

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Familienvater zunächst Mutter und Kind getötet und sich anschließend mit dem Messer schwer verletzt haben dürfte. Nach Erkenntnissen der Ermittler verständige die Ehefrau noch den Rettungsdienst. Als der Rettungsdienst gegen 7.45 Uhr vor der Tür stand, wurde ihm nicht geöffnet, obwohl sich offenbar jemand in der Wohnung befand. Die Retter verständigten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr öffnete die Tür, worauf die Tat entdeckt wurde.

Aufgrund seines Gesundheitszustands konnte der 38-Jährige bislang nicht befragt werden. Die Staatsanwaltschaft Ulm will gegen den 38-Jährigen einen Haftbefehl beantragen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine Beteiligung Dritter nahezu ausgeschlossen. Die Familie sei bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Hinsichtlich eines möglichen, bislang ungeklärten Tatmotivs dauern die Ermittlungen ebenfalls an.