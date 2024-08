Nach Fund von Leiche in Müllcontainer: Ermittlungen vorerst eingestellt - Umstände unklar

1 Mehr als acht Monate nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Müllcontainer in Bad Oeynhausen sind die Umstände des Todes bislang unklar (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Nach dem Fund einer Leiche in einem Müllcontainer im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen sind die Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Die Todesumstände ließen sich bislang nicht aufklären, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld erklärten.











Bislang habe sich trotz umfangreicher Ermittlungen einer Mordkommission kein Tatverdacht erhärtet, erklärten die Beamten weiter. Auch fehlten weitere Ermittlungsansätze, denen nachgegangen werden könnte. Sollten sich in Zukunft neue Hinweise ergeben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Eine Person zeitweise im Fokus der Ermittlungen

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 22-Jährige in der Nacht zum 2. Januar eine Wohnung in Bad Oeynhausen verlassen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er noch in der Nacht starb. Am 15. Januar wurde seine Leiche dann in dem Presscontainer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs entdeckt.

Während der Ermittlungen rückte den Angaben zufolge zeitweise „eine Person in den Fokus der Ermittler“. Ein Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Zudem wurden weitere Menschen überprüft und letztlich als Tatverdächtige ausgeschlossen.