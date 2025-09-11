Nach Frohnmaier-Aussage: Deutsch-syrischer Bürgermeister wirft AfD bei „Remigrations“-Begriff Lüge vor

1 Für den Ostelsheimer Bürgermeister Ryyan Alshebl (li.) sind Kommentare wie dieser des AfD-Landtagsabgeordneten Miguel Klauß ein Indiz dafür, was die Rechtsaußen-Partei wirklich unter „Remigration“ versteht (rechts). Foto: privat, Screenshot Instagram-Kanal „Stuttgarter Zeitung“

AfD-Landeschef Frohnmaier hat den Begriff „Remigration" kürzlich schwächer definiert als es seiner Partei zugeschrieben wird. Ryyan Alshebl widerspricht – aus eigener Erfahrung.











Als Ryyan Alshebl am vergangenen Freitag das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und AfD-Co-Landeschef Markus Frohnmaier verfolgte, kam es zu einer Szene, die der deutsch-syrische Bürgermeister (Grüne) später auf seiner Facebook-Seite thematisierte: Der Tübinger OB hatte Frohnmaier in der entsprechenden Sequenz konfrontiert mit dem „Remigrations“-Begriff, den die AfD auch in ihrem Programm stehen hat.