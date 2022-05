1 Durch Zeugenhinweise ergab sich der Verdacht der Brandstiftung. Foto: picture alliance /Patrick Seeger

Laut Polizeiangaben soll ein 68-Jähriger am Donnerstag das Feuer in einem Apartmenthaus in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) gelegt haben.















Nach dem Brand in einem Apartmenthaus in Neckartenzlingen am Donnerstagmorgen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 68-jährigen Angehörigen der Hauseigentümerin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Er wurde laut Polizeiangaben am Donnerstag festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag festgenommen

Wie berichtet war der Polizei am Donnerstag um 7.14 Uhr der Brand des Apartmenthauses in der Hauptstraße gemeldet worden. Bereits bei den Löscharbeiten und durch Zeugenhinweise ergab sich der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Erste Ermittlungen führten zu dem 68-Jährigen, der im Laufe des Donnerstags festgenommen werden konnte.

Schaden in Höhe von 500.000 Euro

Der Tatverdächtige soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 500.000 Euro. Keines der acht Apartments war den derzeitigen Erkenntnissen zufolge vermietet gewesen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.