Nach Festnahme von 24-Jährigen: Tödlicher Streit in Hochdorf: Haftrichter muss entscheiden

Nach einem tödlichen Angriff in Hochdorf (Kreis Esslingen) versucht eine Sonderkommission der Polizei, die zahlreichen offenen Fragen zu der Tat zu klären. Verdächtigt wird ein 24-Jähriger, der den Mann am Freitagmittag mit einem scharfen Gegenstand attackiert und so schwer verletzt haben soll, dass Rettungskräfte dem 56 Jahre alten Opfer nicht mehr helfen konnten. Die Ermittler gehen nach Auskunft eines Polizeisprechers von einem Tötungsdelikt aus. Im Laufe des Tages soll ein Haftrichter entscheiden, ob der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft kommt.

„Es wird jetzt versucht, Licht ins Dunkel zu bringen“, sagte ein Polizeisprecher. Details zur Tat und einem Motiv wurden bisher nicht bekannt. Auch Angaben zur Nationalität des Beschuldigten wurden bislang nicht gemacht.

Polizei nahm Tatverdächtigen bei Fahndung fest

Zeugen hatten die Polizei gegen 12.30 Uhr alarmiert, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Der mutmaßliche Täter habe zunächst die Flucht ergriffen. Bei einer Fahndung sei der 24-Jährige dann als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Tat hatte sich in der Nähe einer Unterkunft für Asylbewerber abgespielt. Dem Sprecher zufolge haben allerdings weder Opfer noch Tatverdächtiger einen Bezug zu der Unterkunft.