Nach Fanfeier auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen „Ausländer raus“-Rufen

8 Haben Fans des türkischen Meisters auf dem Schlossplatz fremdenfeindliche Parolen gebrüllt? Diese Frage will die Staatsanwaltschaft klären. Foto: Andreas Rosar

Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie Galatasaray-Fans in der Stuttgarter Innenstadt fremdenfeindliche Sprechchöre anstimmen. Derzeit wird geprüft, ob die Videos echt sind und ob ein strafbares Verhalten vorliegt.











Link kopiert

Am Sonntagabend haben zahlreiche Fans die Meisterschaft des türkischen Fußballklubs Galatasaray Istanbul auf dem Stuttgarter Schlossplatz gefeiert. Es wurde getrommelt, gesungen und geklatscht – und offenbar mehrfach auch die fremdenfeindliche Parole „Ausländer raus“ zur Melodie von Gigi D’Agostino Technoklassiker „L’Amours Toujours“ skandiert. Auf mehreren Videos sind zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund zu erkennen, die die zwei Worte laut im Chor anstimmen.

Passt die Tonspur zum Video?

Möglicherweise handelt es sich um einen nicht ganz ernst gemeinten Seitenhieb auf das Skandalvideo aus Sylt, bereits am Montag kam zudem in sozialen Netzwerken die Frage auf, ob die Videos echt sind. „Noch immer wird geprüft, ob die Tonspur zu den Videos passt“, sagte Polizeisprecherin Kara Starke am Dienstagvormittag. Entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet. Darüber hinaus würde die Staatsanwaltschaft prüfen, ob „ein strafbares Verhalten vorliegt oder nicht“, betonte der Erste Staatsanwalt Aniello Ambrosio. Dies gelte auch im Fall einer Fälschung.

Sollten sich die Vorkommnisse auf dem Schlossplatz bestätigen, müssen sich die Galatasaray-Fans wohl eher nicht auf ein juristisches Nachspiel einstellen. „Ausländer raus“-Rufe gelten in Deutschland nicht per se als strafbar. „Es kommt auf den Kontext an“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Geklärt werde, wer etwas in welchem Zusammenhang gerufen hat. Im Gegensatz zum Video, das im Pony-Club auf Sylt aufgenommen wurde, sind auf den Videos vom Stuttgarter Schlossplatz, die unserer Redaktion vorliegen, keine volksverhetzenden Gesten wie der Hitlergruß zu sehen.