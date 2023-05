1 Am Donnerstagabend rollen die Bagger in der Adlerstraße in Wernau. Foto: privat

Das Gebäude in der Adlerstraße in Wernau, in dem es am Donnerstagmittag zu einer Explosion kam, wurde am Abend desselben Tages abgerissen. Eine Person war durch den Vorfall leicht verletzt worden. Ausgelöst wurde die Explosion bei Demontagearbeiten an einem Öltank. Das 100 Jahre alte Gebäude war seit drei Wochen unbewohnt und für den Abbruch vorgesehen. Denn die Eigentümer wollen auf dem Grundstück neu bauen. Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist bislang unklar, sagt ein Sprecher der Polizei. Ein Gutachter wurde beauftragt, um die Ursache zu ermitteln.

Zwei Nachbargebäude evakuiert

Aus Sicherheitsgründen wurde am Donnerstag die Adlerstraße abgesperrt und zwei der benachbarten Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort und hat unter anderem Messungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine explosiven Gase oder andere Gefahrenstoffe durch den Vorfall ausgetreten sind. Außerdem waren Technisches Hilfswerk, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.