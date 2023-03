7 Vom Haus an der Köllestraße ist kaum noch was übrig. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In der Nacht zum Montag kommt es im Stuttgarter Westen zu einer schweren Explosion in einem Haus – eine Person stirbt. Die Spurensuche geht weiter. Die Feuerwehr ist im Einsatz.















Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart-West suchen Ermittler sowie Brandexperten des Landeskriminalamtes nach Hinweisen auf die Ursache des Unglücks. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein Mensch kam bei dem Vorfall an der Köllestraße ums Leben. Sicher identifiziert sei die Leiche aber weiterhin nicht. Vermutlich handelt es sich dabei um eine direkt nach der Explosion am Montag dvermisste 85 Jahre alte Frau. Möglicherweise werde es auch eine Obduktion der Leiche geben. Dabei könnte unter anderem geklärt werden, ob die Person sofort tot war oder nach dem Unglück noch lebte.

Neben der Polizei waren auch am Dienstag noch rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Nach Worten eines Feuerwehrsprechers mussten sie unter anderem Glutnester löschen. Akut einsturzgefährdete Teile des Gebäudes waren bereits am Montagabend abgerissen worden.

Den Angaben zufolge geht die Polizei weiterhin von einem Unfall als Ursache der Explosion aus. Hinweise auf eine Straftat gibt es bisher nicht. Vier Bewohner des Hauses konnten das Gebäude noch vor dem Einsturz verlassen.