Wie ein Stuttgarter Start-up Straßen in den USA besser machen will

6 Die Vialytics-Gründer Achim Hoth, Danilo Jovicic und Patrick Glaser (von links) haben zehn Millionen US-Dollar an frischem Risikokapital eingesammelt und verfolgen große Pläne. Foto: Vialytics GmbH

Das Start-up Vialytics hilft Städten, Straßen in Schuss zu halten. Winkt den Gründern jetzt ein Millionen-Deal in Amerika? Und: Kommen sie auch mit Stuttgart ins Geschäft?















Ein großzügiges Treppenhaus, Zimmer mit hohen Decken – und dazu ein feiner Blick vom Balkon in der Stuttgarter Silberburgstraße hinüber in Richtung Marienkirche: Die Zentrale von Vialytics ist schon rein baulich ein Wohlfühlort. Gleichzeitig zeigt sich hier, dass der Kurs der Gründer stimmt. Start-ups wollen schnell wachsen, und Vialytics wächst in vielerlei Hinsicht. Gerade nimmt die Firma ein zweites Stockwerk des gepflegten Altbaus in Beschlag.