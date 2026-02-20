Nach Entscheidung des Supreme Court: Trump verkündet neuen weltweiten Basiszoll von zehn Prozent

1 Donald Trump verkündete einen neuen weltweiten Basiszoll. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa/Mark Schiefelbein

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Sonderzoll von zehn Prozent für internationale Handelspartner verkündet. Er werde noch am Freitag eine Anordnung für einen „weltweiten Zoll von zehn Prozent“ unterzeichnen, sagte Trump in Washington.

Das Oberste Gericht der USA hatte Trumps Zölle für größtenteils unrechtmäßig erklärt. Trump sagte, der neue Zoll werde auf einer anderen Rechtsgrundlage fußen.

Trump rechnet mit Rechtsstreitigkeiten

Wegen des Supreme-Court-Urteils rechnet der Präsident nach eigenen Worten mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten um die Rückerstattung der bisher gezahlten Sonderzölle. „Wir werden die nächsten fünf Jahre vor Gericht verbringen“, sagte Trump. Er bezifferte die bisherigen Zolleinnahmen auf „hunderte Milliarden Dollar“. Ökonomen schätzen sie auf rund 175 Milliarden Dollar.