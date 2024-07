Nach Einzug der Türkei ins EM-Viertelfinale: Mannheimer Polizist lässt türkische Fans jubeln – Video geht viral

1 Die türkischen Fans feierten nach dem Sieg gegen Österreich ausgelassen, wie hier in Dortmund. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Mit dieser Ansprache hätten die türkischen Fans in Mannheim wohl nicht gerechnet. Nach dem Sieg gegen Österreich und dem Jubel in der Mannheimer City greift sich ein Polizist das Mikro und lobt die Fans, hat allerdings auch eine Bitte. Das Video geht viral.











Link kopiert

Mit einer aufopferungsvollen Leistung ist die Türkei am Mittwochabend nach dem 2:1-Sieg gegen Österreich ins Viertelfinale der Fußball-EM eingezogen. Auf den Straßen Deutschlands feierten die Türken den Sieg ausgelassen, dabei blieb es Polizeiangaben zufolge weitestgehend friedlich. Den Vogel ab schoss am Dienstagabend allerdings die Mannheimer Polizei, die mit einer besonderen Ansprache an die türkischen Fans für Begeisterung bei den anwesenden Anhängern in der Mannheimer City sowie bei Usern auf Tiktok sorgte.

Unsere Empfehlung für Sie EM 2024 in Stuttgart Türkische Fans feiern Einzug ins Viertelfinale mit Autokorso Nach dem 2:1 Sieg gegen Österreich steigt in der Stuttgarter Innenstadt eine große türkische Party inklusive Autokorso. Wir haben die Bilder.

Im Video, das innerhalb kurzer Zeit viral ging, ist ein Polizist zu sehen, der den türkischen Fans zunächst zum „grandiosen Sieg“ gegen die „hochfavorisierten“ Österreicher gratuliert, bevor er der Türkei auch gegen die ebenfalls „favorisierten“ Niederländer im EM-Viertelfinale am Samstag „den großen Erfolg“ und somit den Einzug ins Halbfinale wünscht. Die Menge in der Mannheimer Innenstadt jubelt dem Beamten zu.

„So und nicht anders. Respekt an die Polizei Mannheim“

Doch was wäre das ganze Lob, wenn die Polizei nicht auch noch eine Bitte hintendran hängen würde. Der Polizist am Mikrofon lobt die Fans als „tolle Truppe“, die „toll gefeiert“ habe – aber: Da es unter der Woche und schon 0.30 Uhr sei und „ganz viele Kinder morgen in die Schule müssen“, bittet der Beamte die Fans, so langsam nach Hause zu gehen. Vereinzelt sind Buh-Rufe zu hören, aber mit dem Satz „doch am Samstag, da könnt ihr wieder richtig feiern“ bringt der Polizist die Fußballfans ganz schnell wieder auf seine Seite. Die Menge applaudiert. Doch sehen Sie selbst:

Das Video sammelte innerhalb von 19 Stunden mehr als 23.000 Likes ein, mehr als 4200 Mal wurde es geteilt und über 800 Mal kommentiert. „So und nicht anders. Respekt an die Polizei Mannheim“, schreibt ein User. Ein anderer konstatiert: „Was für ein schönes Miteinander, heutzutage absolut nicht mehr selbstverständlich. Solche Momente geben einem minimale Hoffnung für Frieden.“ Wieder ein anderer stellt fest: „Mehr Diplomatie geht nicht. Maximaler Ehrenmann.“

Von solch einem respektvollen Umgang zwischen Fans und Polizei bei einer Großveranstaltung wie der Fußball-Europameisterschaft wollen wir gerne mehr sehen.