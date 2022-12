1 Die Polizei ermittelt weiter zu Einbrüchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Nach mehreren Einbrüchen in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen. Ein einschlägig polizeibekannter 16-Jähriger befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Das Duo steht zumindest im Verdacht, sich in der Zeit zwischen dem Abend des 21. November und Morgen des 22. November gewaltsam Zutritt zu einer Autowerkstatt in der Dettinger Straße verschafft und dort mehrere Fahrzeugbriefe entwendet zu haben . Derzeit ermittelt die Polizei, ob die beiden Tatverdächtigen darüber hinaus als Täter weiterer Einbrüche in Diskotheken, Gaststätten und Autofirmen in Kirchheim in Betracht kommen.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren in der Nacht zum 23. November in der Fußgängerzone der Dettinger Straße auf. Unter anderem aufgrund deren Kleidung ergab sich der Verdacht, dass sie insbesondere für den Einbruch in der Autowerkstatt verantwortlich sein könnten. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Beamten umfangreich Beweismittel, darunter mutmaßliches Diebesgut.

Die minderjährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 16-Jährigen erwirkte die Staatsanwaltschaft in der Folge einen richterlichen Haftbefehl. Der Jugendliche wurde am Freitag festgenommen und beim Amtsgericht Nürtingen der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an.