Nach Einbruch in Köngen: Polizei nimmt Einbrecher fest – Wem gehören die gefundenen Gegenstände?

Die Polizei konnte den Mann festnehmen und mutmaßliches Diebesgut sicherstellen. (Symbolfoto)

Die Polizei hat Anfang Januar einen 33-Jährigen festgenommen, der unter anderem in Kreis Esslingen für Einbrüche verantwortlich sein soll. Um das gefundene Diebesgut zuzuordnen, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.











Nachdem die Polizei im vergangenen Monat einen 33-Jährigen festgenommen hat, der unter anderem in Kreis Esslingen für mehrere Einbrüche verantwortlich sein soll, suchen die Ermittler nach den Besitzern des Diebesgutes. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war der Mann nach einem Einbruch im Dezember zunächst entkommen, konnte später jedoch festgenommen werden.

Demnach soll der 33-Jährige am 18. Dezember in Köngen in ein Wohnhaus in der Gunzenhäuser Straße eingebrochen sein. Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass ein Anwohner den 33-Jährigen noch bevor der Einbruch bemerkt worden war, dabei beobachtet hatte, wie er in der Mörikestraße eine Ledermappe mit Schmuckstücken an einem Anhänger versteckt hatte.

Verdächtiger flüchtet – und wird schließlich festgenommen

Als der Verdächtige sich dem Anhänger dann wieder näherte, wollten alarmierte Polizisten ihn kontrollieren, woraufhin der 33-Jährige floh. Nach weiteren Ermittlungen konnte der Mann, der im Kreis Göppingen wohnt, dann aber Anfang Januar in Stuttgart festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei wird nun auch geprüft, inwiefern er auch für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich ist.

Unter anderem stellten die Beamten verschiedene Schmuckstücke sicher. Foto: Polizei

Bei den Ermittlungen wurde Diebesgut sichergestellt, bei dem noch nicht klar ist, aus welchen Einbrüchen die Beute stammt. Daher wendet sich die Polizei mit zahlreichen Bildern der gestohlenen Gegenstände an die Öffentlichkeit. Diese können online bei der Polizei eingesehen werden.

Die Eigentümer sollen sich telefonisch unter 0 70 71 / 9 72 20 02 oder per E-Mail unter Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de an die Ermittler wenden, sagt die Sprecherin der Polizei.