Nach Einbruch in Esslingen: Polizei erwischt 24-Jährigen schlafend im gestohlenen Auto

1 Der mutmaßliche Einbrecher wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: IMAGO//K. Schmitt

Anfang Februar bricht ein zu dem Zeitpunkt Unbekannter in Esslingen bei einem Lieferdienst ein und stiehlt ein Auto. Nun wurde der mutmaßliche Einbrecher festgenommen.











Link kopiert

Auf einem Parkplatz im Esslinger Stadtteil Mettingen hat die Polizei Ende vergangener Woche nicht nur einen gestohlenen Wagen gefunden, sondern auch den mutmaßlichen Dieb – schlafend im Auto. Laut Polizei befindet sich der polizeibekannte 24-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Nach den Angaben der Beamten kontrollierte eine Polizeistreife um kurz nach vier Uhr am frühen Freitagmorgen einen Hinterhofparkplatz in der Obertürkheimer Straße. Dort waren am Vortag Gegenstände aufgefunden worden, die vermutlich am Sonntag, den 16. Februar, nachts aus einem Schulneubau in der Eberhard-Bauer-Straße geklaut worden waren.

24-Jähriger mutmaßlich bei Lieferdienst eingebrochen

Bei der Kontrolle fiel den Polizisten ein geparkter Toyota Aygo auf, da dieser Anfang Februar bei einem Einbruch in das Gebäude eines Lieferdienstes gestohlen worden war. Wir berichteten. Im Inneren des Wagens hatte sich der mutmaßliche Einbrecher und Dieb Schlafen gelegt. Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, nach eigenen Angaben widerstandslos fest. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.