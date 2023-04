1 Manche Beschäftigte haben sich von dem Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst noch mehr erhofft. Foto: dpa/Carsten Koall

Die Schlichterempfehlung für den öffentlichen Dienst hat im Lager der Arbeitnehmer und der kommunalen Arbeitgeber ein zwiespältiges Echo ausgelöst. Speziell die Gewerkschaften müssen der Basis nun die Vorteile nahebringen.















Die Verantwortlichen der Gewerkschaften müssen gerade enorm viel erklären. Intensiv rechnen sie der Basis vor, wie sich die Schlichterempfehlung für den öffentlichen Dienst im Detail auswirken würde. Das Anliegen ist unverkennbar: In der Schlichtungskommission haben sie zugestimmt und müssen jetzt hoffen, dass der Schiedsspruch am Wochenende in einen Tarifabschluss umgewandelt wird – ein Scheitern könnte sonst auf die Gewerkschaftsführungen zurückfallen.