1 Sonntagabend im Stadthaus: Spannende Post mit den Wahlergebnisse Foto: Ines Rudel

In seiner dritten Amtsperiode als OB von Ostfildern wachsen die Erwartungen an Christof Bolay. Der Gesamtelternbeirat fordert mehr Mitsprache, wenn es um die Verbesserung der Betreuungsangebote geht.

Ostfildern - Eine gewisse Erleichterung war Christof Bolay anzumerken, als er am Sonntagabend die Bestätigung bekam: Er soll auch in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Stadt Ostfildern stehen, als Chef der gut 700-köpfigen Verwaltung, als Vorsitzender des Gemeinderats und als erster Repräsentant der Kommune. Mit 68,6 Prozent fiel die Zustimmung für den 52-Jährigen geringer aus als erwartet, dafür spiegelt das überraschend gute Ergebnis für seinen Widersacher Robert Langer (30,9 Prozent) ein hohes Maß an Unzufriedenheit in der Bürgerschaft. Zum Beispiel bei vielen Eltern, die nicht das gewünschte Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten. Aber nicht nur hier besteht Handlungsbedarf.