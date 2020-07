Nach der Krawallnacht in Stuttgart

1 Die Polizei zeigt am Eckensee Präsenz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Um 1 Uhr war Feierabend am Eckensee: die Polizei untersagte den Alkoholkonsum unter Verweis auf die Benutzungsordnung des Landes.

Stuttgart - So oft, wie am Eckensee von „Alter“ die Rede ist, könnte man meinen, die Leute dort seien altersmäßig ganz schön gereift. Das Gegenteil ist der Fall. Die Samstagnacht ist jung, das Publikum in der City ist es auch. Jungs, Mädchen, Stuttgart-Kinder. Der Eckensee ist ein Ort der Heranreifenden. Die Stimmung ist pubertär. „Alter“ ein Ausdruck der Jugend, wie „bra“ für Bruder.