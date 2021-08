1 Im Juni war es auf dem Gelände des EnBW-Kraftwerks Altbach/Deizisau zu einer kleineren Explosion gekommen. Foto: SDMG/ Kohls

Nach der kleinen Explosion im Juni wird der Steinkohlemeiler in Altbach wohl im September wieder in Betrieb gehen.

Altbach/Deizisau - Ein lauter Knall war am Abend des 19. Junis in Altbach und Deizisau zu hören und Anwohner konnten einen Feuerball über dem Heizkraftwerk am Neckar sehen. Ursache war die Detonation eines sogenannten Isolators aus Keramik. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings erlitten einige Autos auf dem Betriebsgelände Schaden. Außerhalb des weiträumig umzäunten Bereiches bestand nach Angaben des Betreiberunternehmens EnBW und der Polizei keine Gefahr. Der von der Explosion indirekt betroffene Steinkohleblock 2 war seither außer Betrieb. Nun soll er wieder in Betrieb gehen – voraussichtlich am 12. September, wie Dagmar Jordan, EnBW-Pressesprecherin, angibt. „Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.“ Das Datum stehe allerdings noch unter Vorbehalt.