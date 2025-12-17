Verbrenner-Verbot kommt nicht: So beurteilen große Zulieferer die Entscheidung

Nach der Entscheidung der EU

Bosch-Chef Stefan Hartung: Die EU blinkt, biegt aber nicht ab. Foto: dpa

Die EU-Pläne, das Verbrennerverbot zu kippen, finden in der Autobranche ein gemischtes Echo. Große Zulieferer sehen die Entscheidung deutlich kritischer als manche Autohersteller.











Das für 2035 geplante Verkaufsverbot neuer Verbrennerfahrzeuge in der EU ist vom Tisch, doch von Jubel ist in der Autobranche wenig zu hören. Nach Herstellern wie Mercedes und Volkswagen hat sich nun auch Bosch-Chef Stefan Hartung gegenüber unserer Zeitung geäußert. Seine Aussagen sind deutlich kritischer als die großer Autohersteller. Auch Mahle sieht den EU-Plan kritisch.