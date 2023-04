Trendwort aus Berlin In Stuttgart wird die erste „Sexpositiv-Party“ gefeiert

Was in Berlin ein Hit im Nachtleben ist, kommt nun nach Stuttgart: Die erste „Sexpositiv-Party“ wird am 22. April im Climax Institutes gefeiert. Dahinter verbirgt sich keine Orgie, erklären die Macher, es gehe darum, die Sexualität anderer „wertfrei anzunehmen“.