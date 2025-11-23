1 Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am Samstagabend wird die Polizei zu einer Schlägerei gerufen, bei der nach Polizeiangaben Fans der Frankfurter Eintracht und des VfB Stuttgart mutmaßlich beteiligt gewesen sein sollen.











Am Samstagabend soll es auf der Raststätte Siegburg-West (NRW) laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Fußball-Fans gekommen sein. Nach Angaben der Beamten sollen Anhänger der Eintracht Frankfurt und des VfB Stuttgart mutmaßlich beteiligt gewesen sein.

Ermittlungen zu den Hintergründen der Fan-Auseinandersetzung laufen

Die Polizei wurde kurz nach 21 Uhr zum Einsatz an der Autobahn A3 gerufen. Zu möglichen Verletzten konnte die zuständige Polizei-Dienststelle in Köln am Sonntagmorgen noch keine Angaben machen. Auch zu den Hintergründen und dem Verlauf der Auseinandersetzung gibt es am Morgen noch keine offiziellen Aussagen. Die Ermittlungen laufen.

Dem VfB liegen derzeit keine darüber hinausgehenden Erkenntnisse vor, wie auf Anfrage mitgeteilt wird. Am Samstagnachmittag hatte der VfB Stuttgart gegen den BVB in Dortmund gespielt. Eintracht Frankfurt war am selben Tag um 18.30 Uhr beim 1. FC Köln zu Gast gewesen.