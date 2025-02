Wer wird in den Porsche-Vorstand aufrücken? Das sind die Kandidaten

1 Porsche-Chef Oliver Blume (li.) und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sind Schlüsselfiguren, wenn es um die Neuordnung des Vorstands von Porsche geht. Foto: Imago/Eventpress Kochan

Beim Porsche-Beben verloren zwei Mitglieder des Vorstands ihre Posten. Wir stellen mögliche Kandidaten für die Nachfolge vor – auch für den Fall, dass es im Vorstand noch weitere Veränderungen geben wird.











Bei Porsche wackeln die Wände – offenbar sehr kurzfristig beschloss der Aufsichtsrat des Unternehmens am Samstag den Rauswurf von Vizechef und Finanzvorstand Lutz Meschke. Auch Vertriebschef Detlev von Platen muss gehen, nachdem das Unternehmen in China rasant an Marktanteilen verloren hatte.