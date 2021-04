1 Der Marienplatz im Stuttgarter Süden: Die sogenannten Querdenker bekommen Widerworte. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In der Innenstadt von Stuttgart galt am vergangenen Samstag ein Maskengebot, als Coronaleugner demonstrieren wollten. OB Frank Nopper könnte sich vorstellen, dass es künftig wieder so sein wird. Aber man müsse vor Demos immer den Einzelfall betrachten.

Stuttgart - Coronademos mal ganz anders: An diesem Wochenende berichteten die deutschen Medien, in Stuttgart sei die Polizei bei nicht genehmigten, gerichtlich verbotenen Demonstrationen gegen die Missachtung der Maskenpflicht eingeschritten. Nach den Karsamstag-Demos war gemeldet worden, dass in Stuttgart die bis zu 15 000 Teilnehmer der „Querdenken“-Protestveranstaltung auf die Maske pfeifen, sich zusammenkuscheln und andere Menschen gefährden durften. Am Sonntag herrschte bei den Repräsentanten der Stadt denn auch große Erleichterung. Aber taugt das Vorgehen auch als Blaupause für die Zukunft?