21 Veronica Mont Royal, hier am Rathausplatz, findet es wichtig, dass die LGBTQIA+-Szene in Esslingen sichtbar wird. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Dragqueen Veronica Mont Royal ist beim CSD als Moderatorin auf dem Marktplatz aufgetreten. Sie erklärt, warum ein Christopher Street Day auch in Esslingen wichtig für die lokale LGBTQIA+-Szene ist. Und wie sie den Tag erlebt hat.















Link kopiert

Kunstvolles Make-up, große Mähne, ein glitzerndes figurbetontes Kleid, High Heels zur ohnehin stolzen Größe von mehr als 1,80 Meter: Die Dragqueen Veronica Mont Royal ist eine auffällige Erscheinung. Doch in ihrer Heimatstadt Esslingen konnte sie bislang nur in kleinem Rahmen auftreten. Am Samstag stand sie beim Christopher Street Day (CSD) erstmals auf der großen Bühne des Marktplatzes. Ein wichtiger erster Schritt für die lokale LGBTQIA+-Szene (kurz für Lesben, Schule, bi-, trans-, queer-, inter-, asexuelle Menschen und mehr), wie sie sagt.