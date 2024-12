Nach dem Brand: Lang Lang spielt in Notre-Dame: Das war wie ein Traum

Lang Lang spielt in Notre-Dame: "Das war wie ein Traum"

1 "Das war einfach majestätisch" Foto: Jan Woitas/dpa

Lang Lang ist der berühmteste Pianist der Welt. Anlässlich der Wiedereröffnung spielte er erstmals in der Pariser Notre-Dame. «Das war wie ein Traum», sagte er.











Link kopiert

Paris - Der chinesische Starpianist Lang Lang hat auf den größten Bühnen der Welt gespielt. Doch in der Kathedrale Notre-Dame zu deren Wiedereröffnung zu spielen, war für ihn ein unvergesslicher Moment. Das sei großartig gewesen, beim Spielen habe er den intimsten Dialog mit der Kathedrale gehabt, das habe er sehr genossen, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Paris sagte.

Das Klassik-Konzert, bei dem unter anderem der französisch-schweizerische Tenor Benjamin Bernheim sowie die Star-Cellisten Yo-Yo Ma und Gautier Capuçon auftreten, wurde vor wenigen Tagen aufgezeichnet und wird im Rahmen der Eröffnungszeremonie am Samstagabend zu sehen sein.

Klavier an verschiedenen Orten platziert

Die Erkundung der Akustik war für den 42-jährigen Pianisten Herausforderung und Freude zugleich. Man habe das Klavier an verschiedenen Orten in der Kathedrale platziert, um die beste Akustik zu finden: "Das war einfach majestätisch." Für den chinesischen Star war es der erste Auftritt in der Notre-Dame.

Lang Lang ist von der restaurierten Kathedrale begeistert: "Die Farben sind jetzt viel heller, weil alles renoviert wurde. Das ganze Erscheinungsbild ist dadurch ganz anders als zuvor." Auch die farbenprächtigen Glasfenster hinterließen einen bleibenden Eindruck: Er sei tagsüber und abends dort gewesen und habe sie gesehen: "Das war wirklich ein Traum."