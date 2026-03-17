Nach dem Brand im Engelbergtunnel: „Einige brauchen sogar noch länger“ – A81-Chaos in Heimerdingen

1 Die Fahrtdauer durch Heimerdingen ist nicht mehr planbar. Foto: Simon Granville

Daten des Naviherstellers Tomtom zeigen, mit welchen Verzögerungen Autofahrer wegen des gesperrten Engelbergtunnels rechnen müssen. Zum Beispiel in Heimerdingen.











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Wer zur falschen Zeit durch Heimerdingen möchte, ist vom Bahnübergang oder vom Wohngebiet an der Hohen Warte an nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Dem Ausweichverkehr an der Hohen Warte begegnet Heimerdingen mit einer teilweisen Sperrung der Straße.

Aus Richtung Hochdorf und Ditzingen fließt der Ausweichverkehr und führen regelmäßig zu Stillstand in Heimerdingen:

Daten des Naviherstellers Tomtom gießen den Dauerstau in harte Zahlen: Für die knapp 500 Meter von der Ortseinfahrt bis zur Weißacher Straße brauchen von Hochdorf kommende Fahrzeuge in der Rushhour im Schnitt knapp sechs Minuten, selbst zur Mittagszeit sind es zweieinhalb Minuten.

Wer von Ditzingen kommend Richtung A8 gelangen möchte, braucht von der Ortseinfahrt bis zur Kreuzung in der Ortsmitte – eine Strecke von 750 Metern – im Berufsverkehr im Schnitt acht bis neun Minuten.

Das sind die anhand der Daten von Hunderten Fahrzeugen ermittelten Durchschnittswerte. Zu beachten sei, dass „es einige Fahrten gegeben hat, die sehr viel mehr Zeit für diese Strecke benötigt haben“, sagt ein Tomtom-Experte, der die Daten für unsere Zeitung aufbereitet hat.

Eine gute Zeit, um den Engelbergtunnel über Heimerdingen zu umfahren, gibt es ausweislich der Daten nicht, jedenfalls keine planbare. Die Werte zeigten ein hohes Risiko für erheblichen Zeitverlust, sagt der Tomtom-Experte. Es lasse sich quasi nicht vorhersagen, wie lange man derzeit braucht, um Heimerdingen zu durchqueren.

Vielfältiger Knotenpunkt

Den einen dient Heimerdingen, um in den Landkreis Ludwigsburg zu kommen, den anderen in den Kreis Böblingen oder in den Enzkreis. Aus Richtung Hochdorf und Ditzingen fließt der Ausweichverkehr von der A81 Richtung A8.

Unsere Empfehlung für Sie Sperrung A 81 Engelbergtunnel Stau überall: Verkehr quält sich auch durch Heimerdingen Die Sperrung einer Röhre des Engelbergtunnels sorgt für massive Umleitungen. Wie sich Ditzingen und weitere Kommunen gegen den Ausweichverkehr wappnen.

Im Heimerdingen laufen mehrere Landesstraßen zusammen, ist der Engelbergtunnel respektive das Autobahndreieck A 8 / A 81 dicht, dann ist Heimerdingen Ausweichstrecke. 12 500 bis 16 000 Fahrzeuge waren es täglich schon vor der Sperrung des Engelbergtunnels, darunter 16 bis 18 Prozent Schwerlastverkehr. Seit Jahren schon kämpfen die Heimerdinger deshalb für die Umfahrung.