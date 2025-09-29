Nach dem Aus in Leinfelden: 230 Bosch-Beschäftigte müssen zwischen Abfindung und Kündigung wählen

230 Bosch-Beschäftigte müssen zwischen Abfindung und Kündigung wählen

Nach dem Aus in Leinfelden

1 Schon im vergangenen Jahr demonstrierten Bosch-Beschäftigte gegen den Stellenabbau. Seither wurden die Streichungspläne stark ausgeweitet. Foto: AFP

Die Power-Tool-Fabrik für Elektrowerkzeuge in Leinfelden wird geschlossen – in der Fertigung verlieren alle Beschäftigten den Job. So sieht das Abfindungsangebot im Einzelnen aus.











Bosch streicht in Deutschland noch mehr als die 13.000 Arbeitsplätze, deren Wegfall das Unternehmen vor einigen Tagen ankündigte. Zu den Tausenden Jobs, die darüber hinaus wegfallen, zählen die von 230 Beschäftigten in der Produktion der Werkzeugsparte Power Tools in Leinfelden-Echterdingen. Ihnen hat Bosch nun erläutert, unter welchen Bedingungen sie ausscheiden werden.