Sieht aus wie ein Restaurant, bietet aber jede Menge Klettermöglichkeiten für Katzen: der Katzentempel. Foto: Katzentempel GmbH

In Stuttgart könnte die nächste Filiale eröffnen, wenn sich ein Franchisenehmer findet: Der Katzentempel breitet sich seit zehn Jahren in Deutschland aus. Das in München gestartete Katzencafé ist längst ein ausgewachsenes Restaurant – und ein Erfolgsmodell.















Das Konzept geht offensichtlich auf: Vor zehn Jahren eröffneten Kathrin Karl und Thomas Leidner den ersten Katzentempel in München, mittlerweile gibt es elf weitere Filialen in Deutschland. In den Restaurants leben je nach Größe des Lokals zwischen fünf und zehn Katzen. „Genuss mit Miau-Effekt“, lautet ihr Slogan. Die Tiere stammen fast ausschließlich von Tierschutzorganisationen oder aus Tierheimen. „Wir haben auch schon länger vor, in Stuttgart einen Katzentempel zu eröffnen“, kündigt Unternehmenssprecherin Laura Benedix an. Es fehle nur der passende Franchisenehmer. Dass die Stadt kürzlich dem Happy Cats Café im Westen die Genehmigung zum Halten von Betriebskatzen entzogen hat, schreckt sie nicht ab.