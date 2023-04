1 Bruno Labbadia hat in seiner zweiten VfB-Amtszeit nur einen Bundesligasieg gefeiert. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Womöglich wird man die Zeit zwischen Dezember 2019 und November 2022 irgendwann als Spanne mit einem surrealen Touch in Erinnerung haben. In diesem Zeitraum nämlich beschäftigte der VfB Stuttgart nur einen einzigen Cheftrainer für seine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Pellegrino Matarazzo war sein Name. Doch nun, nur wenige Monate nach Ende dieser kleinen Ära, ist der Club vollends zurück im Hire-and-Fire-Modus des vergangenen Jahrzehnts. Trainer Nummer vier in dieser Saison soll in acht verbleibenden Spielen den Kraftakt schaffen und das Team zumindest noch auf den Relegationsplatz führen.