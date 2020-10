Öffentlicher Nahverkehr in Esslingen Ärger um überfüllte Busse und Bahnen

In Zeiten, in denen sich ein ansteckendes Virus immer weiter verbreitet, sind überfüllte Busse und Bahnen für die Fahrgäste besonders unangenehm. Was tun die Verkehrsunternehmen im Kreis, um Gedränge zu verhindern?