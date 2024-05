Nach Bus-Brand in Stuttgart-Lederberg: Drohnenvideo zeigt Feuer und Rauchsäule über Linienbus

1 Der Bus der Stuttgarter Straßenbahnen (SBB) ging wohl während der Fahrt in Flammen auf. Foto: privat

Aufnahmen zeigen die große Rauchwolke, die beim Brand eines Linienbusses der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) entstanden ist. Das Fahrzeug war an der Hedelfinger Filderauffahrt unterhalb des Stadtteils Lederberg in Flammen aufgegangen.











Ein Linienbus der Stuttgarter Stadtbahnen geht am Freitagmorgen in Stuttgart- Lederberg während der Fahrt in Flammen auf. Aufnahmen zeigen die Löscharbeiten – sowie die große Rauchsäule, die in Stuttgart über mehrere Stunden zu sehen war.

Die Feuerwehr konnte die Flammen nach eigenen Angaben nach rund 20 Minuten löschen. Um 10.30 Uhr sei „Feuer aus“ gemeldet worden. Der Bus ist laut Feuerwehr jedoch nicht mehr zu retten gewesen, er sei zu Beginn der Löscharbeiten „bereits in Vollbrand“ gestanden. Die Hedelfinger Filderauffahrt, auf der der Bus zum Stehen gekommen war, musste zeitweise gesperrt werden. Die Strecke der Buslinie 65 ist laut Angaben der VVS noch bis etwa 17 Uhr zwischen den Haltestellen Ährenweg und Schildfarnweg unterbrochen.

Vor dem Brand war das Fahrzeug auf der Strecke der Linie 65 unterwegs – glücklicherweise ohne Fahrgäste. „Der Bus befand sich auf einer Überprüfungsfahrt, als das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt ausbrach“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Entstanden sei der Brand wohl im Bereich des Motorraums. Verletzt wurde niemand.