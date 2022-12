1 Zahlreiche Beamte gingen in mehreren Bundesländern gegen die sogenannte „Reichsbürgerszene“ vor. Foto: dpa/Uli Deck

Am Mittwoch nahm die Polizei 25 Menschen bei einer Großrazzia in der „Reichsbürgerszene“ fest, acht davon in Baden-Württemberg. 23 Verdächtige sitzen nun in Untersuchungshaft.















Nach der Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene sind inzwischen alle in Baden-Württemberg und den anderen Bundesländern festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Wann die beiden in Österreich und Italien gefassten Männer den Ermittlungsrichtern vorgeführt werden, vermochte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag nicht zu sagen. Die Durchsuchungen würden fortgesetzt.

Die Behörde hatte am Mittwoch 25 Menschen festnehmen lassen, acht davon in Baden-Württemberg. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten den Angaben zufolge als Unterstützer.

Details etwa zu sichergestellten Waffen nannte die Sprecherin nicht. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob sich aus den Vernehmungen und Ermittlungen Hinweise auf weitere Beschuldigte ergeben haben.