Nach Brand in Weilheim: „Mein Zuhause ist weg“

1 Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand größtenteils unbewohnbar. Die Feuerwehr musste die Tür in Nicolai Köhlers Wohnung aufbrechen. Foto: Tim Kirstein

Ein Brand machte Nicolai Köhlers Wohnung in Weilheim an der Teck unbewohnbar. Um die entstandenen Kosten zu decken, startete er einen Spendenaufruf. Doch mit der Wohnung verlor Köhler auch vieles von emotionalem Wert.











Vor dem Wohnhaus in der Egelsbergstraße in Weilheim an der Teck stehen Entsorgungscontainer, das Dach ist mit einer Plane abgedeckt. Im Treppenhaus riecht es nach kaltem Rauch und durch die offenen Wohnungstüren fällt der Blick auf verbranntes Holz. Am frühen Morgen des 2. Dezember 2023 gab es im Haus einen Brand. Auch die Dachgeschosswohnung von Nicolai Köhler ist seitdem nicht mehr bewohnbar.