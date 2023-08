1 Am Montag rückte die Feuerwehr zur Liebfrauenkapelle aus. Foto: SDMG// Kohls

Am Montagnachmittag bemerkt ein Passant brennende Gesangbücher im Eingangsbereich der Liebfrauenkapelle in Neuhausen (Kreis Esslingen). Bereits vor etwas mehr als einer Woche wurde hier schon einmal gezündelt.















Ein Brand in der Liebfrauenkappelle in der Bahnhofstraße in Neuhausen hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. Laut der Polizei hatte ein 78 Jahre alter Passant gegen 16 Uhr einen Jugendlichen bemerkt, der aus der Kapelle rannte. Als sich der Senior dem Eingang näherte, sah er, dass dort einige brennende Gesangbücher lagen, heißt es weiter. Der Mann habe prompt reagiert, die Polizei verständigt und den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht.

14-Jähriger steht unter Tatverdacht

Sofort sei eine Fahndung nach dem Jugendlichen eingeleitet worden. Wenig später ermittelte die Polizei einen 14 Jahre alten Jugendlichen, der nun unter Tatverdacht steht. Durch den kurzzeitigen Brand sei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden – außer den Gesangbüchern sei auch ein Holzregal beschädigt worden. Der 14-Jährige wurde laut der Polizei nach Aufnahme seiner Personalien und der Vernehmung seinen Eltern übergeben. „Der Jugendliche ist aufgrund seines Alters bedingt strafmündig, daher geht der Vorfall an die Staatsanwalt“, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage.

Die Feuerwehr sei am Montagnachmittag mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Immer wieder werden Gesangbücher angezündet

Bereits wenige Tage zuvor, am Montag, 24. Juli, sei schon einmal in der Liebfrauenkapelle gezündelt worden. „Ein Ehrenamtlicher der Kirchengemeinde hatte verbrannte Gesangbücher entdeckt und den Vorfall gemeldet“, teilt ein Polizeisprecher mit. Außer den Gesangbüchern seien vor etwas mehr als einer Woche auch eine Holzbank und Sitzkissen durch das Feuer beschädigt worden.

Ob der Brand von Montag, 31. Juli, mit dem Vorfall am 24. Juli zusammenhänge, sei derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Filderstadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen, sagte der Polizeisprecher.