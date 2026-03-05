Nach Brand im Engelbergtunnel: Wie lange bleibt die A81 bei Leonberg noch gesperrt?

24 Ab Stuttgart-Feuerbach ist die A81 dicht – Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Für Pendler im Großraum Stuttgart und auch für den Fernverkehr werden es wohl ein paar anstrengende Wochen: Nach dem Brand eines Lkw-Anhängers im Engelbergtunnel bei Leonberg am Dienstagnachmittag ist die A81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Leonberger Dreieck gesperrt.

Autofahrer, die aus Heilbronn in Richtung Leonberg unterwegs sind, müssen seitdem Umleitungen und Verzögerungen mit bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Und daran wird sich wohl auch erstmal nichts ändern.

Wann ist der Engelbergtunnel bei Leonberg wieder frei?

In den Sozialen Medien war zunächst häufig von einer Sperrung bis Anfang April die Rede. Jetzt verkündet die zuständige Autobahn GmbH aber, dass man zum zeitlichen Horizont noch keine Angaben machen kann. Die Sperrung wird den Verkehr auf der vielbefahrenen Strecke auf undefinierte Zeit bestehen bleiben.

Am Dienstagnachmittag hatte der Anhänger eines Sattelzugs am Nordportal des Engelbergtunnels bei Leonberg Feuer gefangen und war vollständig ausgebrannt. Zwei Menschen wurden zur Behandlung ihrer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, bei ihnen handelt es sich mutmaßlich um die Besatzung des zerstörten Lkws.

Was muss im Engelbergtunnel repariert werden?

Durch die Flammen war auf rund 300 Metern Sicherheitstechnik und Lichter zerstört worden, Kabel sind verschmort und Schilder geschmolzen. An der Tunneldecke ist der Beton aufgeplatzt, obwohl – was die Autobahn GmbH als gute Nachricht verbucht – das Tunnelbauwerk selbst nur oberflächlich betroffen ist.

Auf der A81 bei Ditzingen, wo der Verkehr von der Autobahn geleitet wird, staut es sich derzeit häufig. Foto: Simon Granville

Damit durch die betroffene Röhre des Engelbergtunnels wieder Verkehr fließen kann, muss die gesamte Sicherheitstechnik ausgetauscht werden, die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das sei zwingend vorgeschrieben, teilt die Autobahn GmbH mit. „Gutachter sind derzeit im Tunnel, um zu prüfen, was dazu nötig ist“, heißt es weiter. „Die Autobahn GmbH wird diese Betriebstechnik einbauen, sobald die entsprechenden Ersatzteile vorliegen.“