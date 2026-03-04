Nach Brand im Engelbergtunnel: Tunnel teilweise wieder frei – Weströhre wohl noch wochenlang gesperrt

24 Im Engelbergtunnel war es am Dienstag zu einem Lkw-Brand gekommen. Foto: Karsten Schmalz/dpa/Karsten Schmalz

Nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel ist die Oströhre der A81 wieder offen. Die Weströhre bleibt jedoch auf unbestimmte Zeit gesperrt – was bedeutet das für Autofahrer?











Link kopiert

Die Autobahn 81 ist nach dem Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart wieder in eine Richtung befahrbar. Die Oströhre wurde in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Weströhre bleibe wegen der großen Schäden wohl noch wochenlang gesperrt. Der Brand habe die Betriebstechnik hier auf mehrere hundert Meter zerstört, hieß es.

So können Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung München/Karlsruhe kommen, die Oströhre zweispurig in Richtung Heilbronn befahren. Die Überleitung Karlsruhe in Richtung Heilbronn bleibt allerdings gesperrt, sodass Autofahrer, die aus Richtung Karlsruhe kommen, auf die Überleitung aus Richtung München umgeleitet werden. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heilbronn werden an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach bis auf Weiteres ausgeleitet und müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Nach Angaben der Autobahn GmbH konnten die Einsatzkräfte den ausgebrannten Lastwagen-Auflieger samt Fracht in der Nacht bergen. Der Tunnel musste dazu außer Betrieb genommen, das heißt stromlos geschaltet werden. Die zerstörte Tunneltechnik wurde zurückgebaut, die losen Betonteile an der Tunnelschale entfernt und Edelstahlgitter zur Sicherung montiert.

Lkw-Fahrer verhinderte wohl Schlimmeres

Am Dienstagnachmittag war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Beide Röhren wurden gesperrt. Weil das Feuer in der Weströhre massive Schäden hinterließ, waren nach Angaben der Autobahn GmbH Sicherheitsprüfungen nötig. Zudem mussten das Anhänger-Wrack und weitere Fahrzeuge geborgen werden.

Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger abgekoppelt, so dass keine weiteren Fahrzeuge in Brand gerieten, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Rund 30 weitere Betroffene wurden den Angaben zufolge von Rettungskräften versorgt. Fast 400 Einsatzkräfte waren laut der Autobahn GmbH vor Ort.

Autofahrer sollen andere Strecken nehmen

Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Die Polizei hatte nach dem Brand geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Laut einer Sprecherin der Polizei soll die Weströhre ersten Schätzungen zufolge bis Anfang April gesperrt bleiben.

Ein Bild der Zerstörung in der Weströhre des Engelbergtunnels. Foto: Simon Granville

An der Tunneldecke der Weströhre platzte durch die Hitze Beton ab. Die Kabel der Tunnelsteuerung sowie der Brandmeldeanlage seien verschmort, teilte die Autobahn GmbH mit.