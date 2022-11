6 Die Turmuhr am Stuttgarter Hauptbahnhof fing am Dienstagnachmittag Feuer. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Dienstagnachmittag brennt die Turmuhr am Stuttgarter Hauptbahnhof plötzlich. Teile der Uhr fallen nach unten. Nun ist die Brandursache wohl geklärt.















Link kopiert

Nachdem am Dienstagnachmittag die Turmuhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in Flammen stand, hat die Feuerwehr nun die mögliche Brandursache bekannt gegeben. Laut einer Pressemitteilung soll ein Kurzschluss in der Beleuchtungselektrik eines Zeigers für den Brand verantwortlich gewesen sein.

Einsatzkräfte kontrollieren Gebäude

Gegen 16 Uhr meldete die Bundespolizei der Feuerwehr, dass die Turmuhr des Bahnhofsgebäudes in Flammen steht. Als die alarmierten Kräfte am Brandort ankamen, waren Flammen im Bereich eines Zeigers zu erkennen. Wie Augenzeugen berichten, sollen zuvor brennende Teile auf ein Vordach des Bahnhofsgebäudes gefallen sein.

Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin das Dach und das Innere des Bahnhofturms – weitere Schäden konnten jedoch nicht festgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Während des Löscharbeiten sperrte die Bundespolizei einen Zugangstunnel zum Hauptbahnhof ab. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes, der gegen 17.15 Uhr abgeschlossen war, nicht beeinträchtigt.