Nach Bericht zu Luca S.: Vertrauen in Behörden erschüttert: Wie sicher ist Esslingen?

Vertrauen in Behörden erschüttert: Wie sicher ist Esslingen?

1 Freunde des getöteten Luca S. aus Esslingen gedachten Ende November 2024 mit einem Trauermarsch des 31-Jährigen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat im Fall des getöteten Luca S. in Esslingen kein Behördenversagen festgestellt. Ihr Bericht löst Kritik aus. Das sagen Kommunalpolitiker.











Schockzustand in Esslingen: Die Tötung des 31-jährigen Luca S. im November 2024 hatte die Neckarstadt erstarren lassen. Kritik am Verhalten von Behörden wurde damals laut. Nun hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitgeteilt, dass von diesen Seiten keine Versäumnisse festgestellt worden seien. Die Reaktionen auf den Bericht fallen unterschiedlich aus – auch bei Fraktionsvorsitzenden im Esslinger Gemeinderat. Manche sorgen sich um das Sicherheitsgefühl in Esslingen.