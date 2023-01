10 ... nicht mehr viel übrig. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Nach dem Autobrand, der am Samstag Stauchaos in der Stuttgarter Innenstadt ausgelöst hat, steht die Brandursache fest. Zudem muss das Tiefbauamt prüfen, welche Folgen das Feuer für den Belag der Heilbronner Straße hat.















Link kopiert

Nicht viel übrig geblieben ist am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt von einem Peugeot 207. Das Auto brannte auf der Heilbronner Straße völlig aus. Das führte zu einer Vollsperrung samt nachfolgendem Stau.

Die Ursache des Feuers steht mittlerweile fest. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich um einen technischen Defekt. Den Sachschaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf lediglich 1500 Euro. Das ist allerdings nicht der einzige Schaden, den der Brand verursacht hat.

„Das Material hat sich in den Asphalt reingefressen“, sagt der Sprecher. Man habe deshalb das Tiefbauamt der Stadt informiert. Wie es mit dem Belag auf der Heilbronner Straße weitergehe, stehe noch nicht fest, hieß es am Montag im Rathaus.

Der Autobrand hatte am Samstagnachmittag Teile der Innenstadt für Stunden lahmgelegt. Der 44 Jahre alte Fahrer des Peugeot war kurz nach 15 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, als er auf Höhe Wolframstraße Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Der Mann hielt sofort an, er und ein Mitfahrer sprangen aus dem Fahrzeug und brachten sich in Sicherheit. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand zwar zügig, die Verkehrsbehinderungen zogen sich allerdings bis nach 17 Uhr hin.