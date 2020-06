Horst Seehofer kündigt für Montag Besuch in Stuttgart an

1 Horst Seehofer reist am Montag nach Stuttgart. Foto: dpa/Martin Schutt

Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich am Montag ein eigenes Bild von den Ausschreitungen in Stuttgart machen und wird gegen Mittag in der Landeshauptstadt erwartet.

Stuttgart - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich nach den Ausschreitungen in Stuttgart vor Ort ein Bild von der Lage machen. Dies teilte das baden-württembergische Innenministerium am Montag mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde Seehofer um 12 Uhr zu einem Gespräch in seinem Büro treffen. Ab 13 Uhr sei ein Termin vor Ort in der Innenstadt geplant.

An den Krawallen in der Nacht zum Sonntag waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt. Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen.