Nach Ausbrüchen in 15 Landkreisen

Kommt im Herbst eine neue Pandemiewelle? Das Landesgesundheitsamt von Baden-Württemberg sieht einen Anstieg der indischen Variante

Der Leiter des Landesgesundheitsamts, Gottfried Roller, berichtet über den allmählichen Anstieg der indischen Corona-Virus-Variante – zuletzt in einem Kinderhaus in Waiblingen. Wie er die Lage einschätzt und ob er derzeit Urlaub in Großbritannien machen würde.

Stuttgart - In Großbritannien hat die in Indien erstmals nachgewiesene Deltavariante des Covid-2Virus eine Verlängerung des Lockdown bewirkt – 90 Prozent aller Infektionen sind dort auf sie zurück zu führen. Aber auch in Baden-Württemberg zirkuliert das Virus, das offenbar 60 Prozent ansteckender ist als die einst „britisch“ genannte Alpha-Variante – mit zunehmender Tendenz.