1 Marco Goecke schuf wichtige Stücke für Gauthier Dance wie die Coronaproduktion „Lieben Sie Gershwin?“. Foto: Gauthier Dance/Jeanette Bak

Gauthier Dance nimmt einen Kurzfilm Goeckes nach dem Hundekot-Eklat aus der Jubiläumsshow. Die Kooperation mit dem Choreografen läuft wie geplant bis zum Saisonende.















Am 1. März feiert die Theaterhaus-Kompanie Gauthier Dance Geburtstag. Auf dem Programm der Jubiläumsshow „15 Years Alive!“ standen ursprünglich neben vielen für die Kompanie wichtigen Stücken von wegbegleitenden Choreografen auch zwei Kurzfilme von Hofesh Shechter und Marco Goecke, den beiden Artists in Residence von Gauthier Dance.

Wie die Theaterhaus-Kompanie nun mitteilt, will sie nach Marco Goeckes Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin und nach seiner Entlassung als Ballettdirektor in Hannover dessen Beitrag aus dem Programm nehmen, auch wenn er zu den für Gauthier Dance wichtigen Künstlern zählt. In der Stellungnahme der Kompanie heißt es: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation haben Eric Gauthier und die Theaterhaus-Leitung dennoch beschlossen, Marco Goeckes fünfminütigen Kurzfilm nicht zu zeigen.“

Die von Marco Goecke in den letzten Jahren für Gauthier Dance kreierten Choreografien werden aber weiterhin fester Bestandteil des Repertoires bleiben. Dass der in Hannover entlassene Ballettdirektor darüber hinaus in der nächsten Zukunft keine weiteren Stücke für Gauthier Dance gestaltet, hat allerdings nichts mit der Forderung der CDU-Landtagsfraktion zu tun, Gauthier Dance solle sich von Goecke trennen. Vielmehr läuft die vereinbarte Kooperation wie geplant zum Spielzeitende aus. Goecke wurde 2019 zum Artist in Residence von Gauthier Dance, ursprünglich war der künstlerische Rahmenvertrag für eine regelmäßige Kooperation auf zwei Jahre begrenzt.