1 Markus Gürne hat den Stuttgarter Kickers zum Aufstieg gratuliert (Archivbild). Foto: imago images/APress

Da staunten die Kickers-Fans nicht schlecht: In der ARD-Sendung „Wirtschaft vor acht“ sendete Fernsehmoderator und Journalist Markus Gürne Grüße nach Degerloch.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers sind zurück in der Regionalliga. Am Wochenende feierten die Blauen aus der Landeshauptstadt den langersehnten Aufstieg. Der Jubel darüber war natürlich groß und reichte bis nach Frankfurt in die Börsenredaktion der ARD. Geleitet wird diese nämlich von einem Kickers-Fan. Und der gebürtige Stuttgarter Markus Gürne lässt dies auch alle wissen. Am Montagabend sendete der Journalist und Fernsehmoderator in der Live-Sendung „Wirtschaft vor acht“ Glückwünsche nach Degerloch.

„Und Punkte können so wichtig sein, die meines Herzensvereins Stuttgarter Kickers reichten am Wochenende zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Demnächst also wieder in der Regionalliga. Daher gestatten Sie mir besonders gute Wünsche an die blaue Kickers Familie“, so Gürne. Der frischgebackene Aufsteiger teilte das Video auf seinen sozialen Kanälen und schrieb dazu: „Wir freuen uns, wenn Du mal wieder bei Deinem Herzensverein auf der Waldau zu Besuch bist“.

Es ist nicht sein erstes Liebesgeständnis vor laufender Kamera an den Verein aus Degerloch. Vor vier Jahren hielt der ARD-Journalist bereits ein Logo der Kickers in die Kamera. Zuvor hatte ein Aufkleber von Eintracht Frankfurt in der Sendung für Aufsehen gesorgt.