Streit am Esslinger Bahnhof Mann verletzt 20-Jährigen mit Messer

Am Bahnhof in Esslingen sind am Samstagmorgen zwei Männer in einem heftigen Streit aneinandergeraten. Dabei soll ein 36-Jähriger einen 20-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.