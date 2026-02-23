Nach ASB-Kündigung: „Große Verunsicherung“ bei Eltern – Bürgermeisterin verspricht Aufarbeitung

1 Bürgermeisterin Fezer verspricht Aufarbeitung der Geschehnisse. Foto: Ferdinando Iannone

Zwei Drittel der betroffenen Kinder soll mangels Schulbegleitung weiter zu Hause sein. Die Stadt will bei „vergleichbaren Unstimmigkeiten“ mit einem Träger in Zukunft anders vorgehen.











Die Hängepartie geht für viele Familien auch diese Woche weiter. 146 Kinder waren von der fristlosen Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB)Stuttgart als Träger für Schulbegleitungen betroffen. Für alle 146 hat die Stadt Stuttgart nach eigenen Angaben inzwischen neue Träger verpflichtet. Doch wann alle 146 Kinder wieder in die Schule gehen können, ist derzeit weiterhin offen.