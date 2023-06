25 000 Ukrainer in Baden-Württemberg arbeitslos gemeldet

1 Insgesamt hätten die Jobcenter im Februar rund 64.000 ukrainische Staatsangehörige als erwerbsfähige Leistungsberechtigte betreut. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Rund 18 Prozent aller Arbeitslosen, die im Südwesten Anspruch auf Bürgergeld haben, sind Flüchtlinge aus der Ukraine. Hürden für die Beschäftigung sieht die Arbeitsagentur in mangelnden Deutschkenntnissen.















Die Jobcenter in Baden-Württemberg haben derzeit 25.000 ukrainische Flüchtlinge als Arbeitslose gemeldet. Das seien rund 18 Prozent aller Arbeitslosen, die Anspruch auf Bürgergeld haben, teilte die Arbeitsagentur am Montag in Stuttgart mit. Von den arbeitslosen Ukrainern seien 17.000 Frauen und 8.000 Männer. Insgesamt hätten die Jobcenter im Februar rund 64.000 ukrainische Staatsangehörige als erwerbsfähige Leistungsberechtigte betreut.

Das sind die Hürden für die Beschäftigung

Hürden für die Beschäftigung sieht die Agentur in mangelnden Deutschkenntnissen, weshalb einem Integrationskurs häufig eine berufsbezogene Sprachförderung folgen müsse. Außerdem brauche es die Anerkennung von Schul-, Studien- und Berufsabschlüssen, um die Menschen angemessen beschäftigen zu können. Die Flüchtlinge verfügten zu mehr als 70 Prozent über ukrainische Berufsabschlüsse und Berufserfahrung und seien relativ jung. (1463/19.06.2023)